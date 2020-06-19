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Kütüphane istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 32 bin 411 kütüphane bulunuyor.

Kütüphane istatistikleri
19.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:41

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 32 bin 411 kütüphane bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Kütüphane İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1182'si halk, 610'u üniversite, 30 bin 618'i örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Milli Kütüphanenin 137 bin 14, halk kütüphanelerinin 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 568 bin 73 üyesi bulunuyor.

Geçen yıl Milli Kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyon 443 bin 751 olarak tespit edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı 185 bin 527 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 711 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

Halk kütüphanelerinin sayısı bu dönemde yüzde 1,7 artarak 1182'ye yükseldi. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı söz konusu dönemde yüzde 3,9 artışla 20 milyon 742 bin 540 oldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı yüzde 39,3 artarak 3 milyon 955 bin 908'e ulaştı.

Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı yüzde 11,4 artarak 31 milyon 451 bin 920'yi buldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Üniversitelerdeki kitap sayısı artış gösterdi

Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 610 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 17 milyon 945 bin 383 oldu.

Resmi ve özel okul ile özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak, 30 bin 618'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı, aynı dönemde yüzde 5,8 artış kaydederek 32 milyon 6 bin 784'e yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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