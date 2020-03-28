Kütüphane Haftasına doğru Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, kütüphanelerin, insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleri olduğunu belirtti.

Bilgiyi doğru, düzenli ve fırsat eşitliği sağlayarak her yaştan insana sunan kütüphanelerin insanlığın en önemli hazineleri, en önemli kültür mirasları ve eğitim kurumları arasında sayıldığını ifade eden Bilgin, kütüphanelerden herkesin yararlanması gerektiğini kaydetti.

Vali Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün, teknolojinin de gelişmesiyle kütüphanelerde muhafaza edilen binlerce, yüz binlerce kitap, elektronik materyaller içinde korunabilmekte, yine aynı imkanlar sayesinde, her türlü bilgi, saniyeler içinde dünyanın farklı yerlerindeki geniş kitlelere ulaştırılabilmektedir. Gelişmiş ülke insanlarının kitap okuma oranlarının çok yüksek olduğunu, okuyan toplumların edindikleri bilgileri bilim ve teknolojiye çevirerek bunları ekonomilerine yansıttıklarını görüyoruz. Toplum olarak, daha fazla okuma alışkanlığı edinmeleri için çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanmalarını sağlamak ve onlara en iyi arkadaşın kitap olduğunu en başta kendimiz örnek olarak göstermeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Şubat 2020 tarihinde açılışını yapmış olduğu ve 4 milyondan fazla basılı eserin yer aldığı Millet Kütüphane'si bu anlamda vatandaşın hizmetine sunulan büyük bir hazinedir."

Kaynak: AA