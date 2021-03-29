Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı
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Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı

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Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı

Niğde'de Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı.

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Niğde'de Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı.

İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen açılışa Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, kurum müdürleri ve kitap severler katıldı. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü, Kütüphaneye gelen okuyuculara kitapların büyülü dünyasına onları sokmak ve bu bilinci aşılamak olduğunu söyledi.

Göncü; "Kütüphane haftası 1964 yılından beri her mart ayının pazartesi günüyle başlayan haftada kutlanıyor. Buradaki amacımız kütüphane sevgisini çocuklarımıza aşılamak. Buraya gelen okuyucularımızla birlikte kitapların büyülü dünyasına onları sokmak ve bu bilinci aşılamaktır" dedi.

Konuşmaların ardından yıl boyunca kütüphaneden en çok kitap okuyan öğrencilere ödüller verildi. - NİĞDE

Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı
Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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