Kütüphane Haftası'na doğru
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Kütüphane Haftası'na doğru

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kütüphane Haftası'na doğru

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında haftanın öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesine katkı sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Kitapların bilime, gelişime, aydınlanmaya giden yol olduğunu aktaran Yalçın, "Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, düşünce dünyamızı derinleştirir, ufkumuzu açar. Kütüphaneler de bütün bunları bir araya getirip insanlara sunan en nezih ortamlardır." ifadelerini kullandı.

Okumayı çok sevdiğini ve evinde yaklaşık 5 bin kitap bulunduğunu anlatan Başkan Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolle devraldıkları Gezici Kütüphane Aracıyla Talas'ın her bölgesine hizmet edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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