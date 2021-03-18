Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "mobil fotoğrafçılık" yarışması düzenlendi

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada kullanıcıların "kütüphanedeOan" etiketini kullanarak yarışmaya katılabileceğini belirtti.

Soytürk, bu yıl 57.'si kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanların fotoğraflarının hafta kapsamında düzenlenen açılış töreninde sergileneceğini ifade etti. Soytürk, yarışmaya son başvuru tarihinin 21 Mart olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar