Mardin'de "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende "En çok kitap okuyan okuyucu" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Alaaddin Aydın yaptığı konuşmada, kırsal mahallerdeki çocuklara gezici kütüphane aracıyla kitap ulaştırdıklarını söyledi.

Aydın, bir yıl içerisinde kütüphanedeki 48 bin 264 kitabın 22 bin 516'sını ödünç verdiklerini belirterek, 38 bin 169 kişinin ise kütüphaneden faydalandığını kaydetti.

Kaynak: AA