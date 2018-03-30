Kütüphane Haftası
Kozluk ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Kozluk ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Kaymakam Osman Bilici ve kurum amirlerinin katılımıyla Kozluk İlçe Halk Kütüphanesinde program gerçekleştirildi.
Programın ardından Bilici, Kütüphane Müdürü Mehmet Can'dan bilgi alarak kütüphanedeki birimlerde incelemelerde bulundu.
Bilici, incelemelerden sonra kurum yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelerek onlarla kitap okudu.