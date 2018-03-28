Adana'da, 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla Atatürk Parkı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte 21 kütüphane bulunduğunu söyledi.

Kütüphanelere üye olunması çağrısı yapan Vali Demirtaş, "Kütüphanelerimizde toplamda yaklaşık 340 bin kitabımız var. Bu istatistiklere bakarken 30 bin çocuğumuzun kütüphanelere üye olduğunu gördüm. 500 bin öğrencimiz varken bu gerçekten çok düşük bir sayı. En güzel kitap okuma alışkanlığı kütüphanelerdedir." dedi.

Kitapların en sadık dost, en iyi arkadaş olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi siz idare edecekseniz, onun için sizlerin kendinizi iyi yetiştirmesi lazım. Kitap okuyarak memleketini, milletini, bayrağını seven, erdemli insanlar olarak yetişmeniz lazım. Kısa bir zaman sonra gezici kütüphanemiz gelecek. Gezici kütüphanemiz özellikle kütüphanenin olmadığı yerlerde vatandaşlarımızın kitap ihtiyaçlarını karşılayacak."

Konuşmanın ardından, Demirtaş ve kentteki çeşitli okullarda eğitim alan öğrenciler ile vatandaşlar 15 dakika kitap okudu.