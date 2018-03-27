Burdur'un Karamanlı ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için ilçe halk kütüphanesi içerisinde oluşturulan çocuk okuma alanının açılışı yapıldı.



Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, Türkiye'nin okuma seviyesinin, gelişmiş ülkelere göre değerlendirildiğinde düşük kaldığına dikkat çekti.

Eker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuma seviyesini artırabilmek için devletimiz birçok şey yapıyor. Z kütüphaneler başta olmak üzere, bu konuda gelişim sağlamak için bir takım adımlar atılıyor. Şuan halk kütüphanesindeyiz. Tabi halk kütüphanelerinin eski halini düşündüğümüz zaman sadece gençlere ve büyük yaştaki öğrencilere hitap eden kütüphaneler vardı.

Biz istedik ki küçük çocuklarımız da halk kütüphanelerimizi, tıpkı Z kütüphanelerinde olduğu gibi eğlenceli bir şekilde kullanabilsinler. Dolayısıyla bu alanı çocuklarımıza has bir şekilde yaptık. Ülkemize örnek olabilecek bir hale getirdik. İnşallah küçük yaştan itibaren çocuklarımız okumaya teşvik ederek, ülkemizin gelişmesine katkı sağlarız."

Kaymakam Eker ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ana okulu öğretmenlerinin okuduğu hikayeleri öğrencilerle birlikte dinledi.



Daha sonra Eker ve beraberindekiler, kütüphane içinde incelemelerde bulundu.