Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Halk ve Çocuk Kütüphanesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, okumayan toplumların ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Televizyon ve internet bağımlılığına dikkati çeken Uzunoğlu, "Bu bağımlılık aile yapısını eritiyor, aile yapısını çökertiyor. Bunun önüne ancak kitap okumakla geçeceğiz. Yani çocuğumuzu yanımıza alarak onunla kitap okuyacağız. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımızla birlikte kazanacağız. Televizyon ve internetten uzak kalacağız. Bunun için kitap okumaya çok önem veriyorum." diye konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de her ailenin evlerinde küçük de olsa bir kütüphane oluşturmasının çok güzel bir yaklaşım olacağını ifade ederek, "Kütüphaneler toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesidir. Kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır." dedi.

Suşehri Halk ve Çocuk Kütüphanesi Müdürü Dursun Ahmet Acar ise kütüphane hakkında bilgi vererek, bünyelerinde 32 bin 401 kitap bulunduğunu ve 3 bin 225 aktif üyeye sahip olduklarını kaydetti.

Programda, kütüphanede bir yıl içerisinde en fazla kitap okuyanlara plaket, en çok kitap okuyan öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.