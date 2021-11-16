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Kütüphane Çalışma Saatleri

Habermetre - Haberler | Toplum
Kütüphane Çalışma Saatleri

Öğrencilerimizin sınav dönemlerinde, kütüphanemizden daha fazla istifade edebilmeleri ve sınavlarına daha iyi çalışabilmeleri için Merkez Kütüphanemiz ve Okuma Salonumuz 16-29 Kasım tarihleri arasında Hafta içi 08. 00-24. 00, Hafta sonu 09. 00-24. 00 saatleri arasında açık olacaktır.

Öğrencilerimizin sınav dönemlerinde, kütüphanemizden daha fazla istifade edebilmeleri ve sınavlarına daha iyi çalışabilmeleri için Merkez Kütüphanemiz ve Okuma Salonumuz 16-29 Kasım tarihleri arasında Hafta içi 08. 00-24. 00, Hafta sonu 09. 00-24. 00 saatleri arasında açık olacaktır.

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