Kütüphane Çalışma Saatleri

Öğrencilerimizin sınav dönemlerinde, kütüphanemizden daha fazla istifade edebilmeleri ve sınavlarına daha iyi çalışabilmeleri için Merkez Kütüphanemiz ve Okuma Salonumuz 16-29 Kasım tarihleri arasında Hafta içi 08. 00-24. 00, Hafta sonu 09. 00-24. 00 saatleri arasında açık olacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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