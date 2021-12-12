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Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon Saat Aralıkları Güncellemesi

Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon Saat Aralıkları Güncellemesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon Saat Aralıkları GüncellemesiDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon saat aralıklarının değişmesi yönündeki talepleriniz doğrultusunda 13 Aralık 2021 (Pazartesi) tarihi itibariyle rezervasyonlar buçuklu saatlerde...

Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon Saat Aralıkları Güncellemesi

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Kütüphane Çalışma Odaları Rezervasyon saat aralıklarının değişmesi yönündeki talepleriniz doğrultusunda 13 Aralık 2021 ( Pazartesi ) tarihi itibariyle rezervasyonlar buçuklu saatlerde başlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Hafta içi rezervasyon saat aralıkları: 08: 30 - 21: 30

Hafta sonu rezervasyon saat aralıkları: 09: 30 - 17: 30

Saygılarımızla,

Kütüphane

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