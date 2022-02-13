Kütüphane bebeklere açıldı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk kütüphanesinde bebeklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel bölüm açıldı.

Binlerce kitapsevere hitap eden İl Halk Kütüphanesi'nde, çocukların ardından bebekler için de özel bölüm açıldı. Hem bebeklerin gelişimine katkı sunmak hem de onların eğlenmeleri amacıyla açılan bölümde, çeşitli alanlar oluşturuldu. Kütüphane görevlisi Hilay Ay, aileleri ile gelen bebeklerle ilgilenerek, onlara kitap okuyor. - DÜZCE