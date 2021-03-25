Kütüphane baştan sona yenilendi
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Kütüphane baştan sona yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütüphane baştan sona yenilendi

Çalışan memurun emekliye ayrılmasıyla boşalan Manyas Halk Kütüphanesi sorumluluğuna atanan Sultan Artut, kütüphaneyi yeniledi.

Çalışan memurun emekliye ayrılmasıyla boşalan Manyas Halk Kütüphanesi sorumluluğuna atanan Sultan Artut, kütüphaneyi yeniledi.

Memur Artut daha önceleri eskiyen raflar, dökülen yer karoları ile hoş bir görünümün olmadığı kütüphaneyi yenileyerek, okurların hizmetine sundu.

Memur Sultan Artut, geçen yıl ilk atama olarak göreve başlamıştı. Kütüphanelerin ferah bir yer olması gerektiğini, bunun içinde hemen çalışmalara başladığını belirten Artut, Kültür Bakanlığı ve Belediye Başkanı Tancan Barçin'ın kendisine maddi, manevi desteği verdiklerini belirterek, teşekkür etti. Şu anda kütüphanenin tamamen yenilendiğini Manyaslıları kütüphanede görmekten mutluluk duyacağını söyledi. - BALIKESİR

Kütüphane baştan sona yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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