Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21), yarın başlayacak.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21), yarın başlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda yapılacak.

Kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm profesyonellerin davetli olduğu fuar, 12 Mart'a kadar devam edecek.

Programın açılışında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u anma konuşmalarının gerçekleştirileceği "KAM Duayen" oturumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, emekli tuğgeneral Yücel Karauz ve MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili konuşma yapacak.

"Yerel Yönetimlerde KAM ve Şehir Hafızasının Korunması" başlıklı oturumda ise TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, KAM ekosistemine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

"KAM'21"de ayıca "Yüzyılların Kadim Bilgisinin Algoritmalar Dünyasından Görünümü" konusunda Next Academy Kurucusu Levent Erden, "Bilgi ve Belge Yönetiminde Dijital Dönüşüm" konusunda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, "Bilgi Ekonomisi, Kültürel Süper Güçler ve Türkiye" konusunda Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve "Bilginin Yönetiminde Dijitalleşmeye Stratejik Bakış" konusunda Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı ve stratejist Abdullah Çiftçi konuşacak.

KAM'21'e, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, ANKOS gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve üst düzey kamu yöneticileri katılacak.

Sektörün geleceğine yön veren önemli konuların ele alınacağı etkinlikte, dijital kütüphaneler ve yeni nesil kütüphane tasarımları, bulut tabanlı arşivler, dijital veri merkezleri, müze teknolojileri, arşiv ve müze yönetiminde yükselen değerler ve yerli KAM teknolojilerinin gündeme taşınması hedefleniyor.

Ayrıca kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında stratejik bakış, altyapı ve modellemeler, iş birlikleri ve koordinasyon gibi uygulama ve işleyiş süreçlerinin de istişare edileceği KAM'21 oturumlarından elde edilecek çıktılar, rapor haline getirilerek kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.

Detaylı bilgi için "https://kamkongresi.com/" internet adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı