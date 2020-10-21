Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
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Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

21.10.2020 08:48 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:07

İlk bakışta bilim kurgu filminden bir sahne gibi gözüken ancak izlendiğinde kendisine hayran bırakan kuzey ışıklarının uzaydan çekilen görüntüsü, masalsı manzaralar oluşturdu.

İlk bakışta bilim kurgu filminden bir sahne gibi gözüken ancak izlendiğinde kendisine hayran bırakan kuzey ışıklarının uzaydan çekilen görüntüsü, masalsı manzaralar oluşturdu.

Uzaydan kayıt edilen kutup ışıklarının görüntüsü birçok kişi için gizemini korusa da bilim adamları yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor. Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yukarıdan uzay istasyonu tarafından kayıt edilen görüntülerde ışıkların eşiz güzelliği gözler önüne serildi. Genellikle yeşil renkte oluşan ışıklar, kimi zaman kırmızı veya kahverengiye yakın tonlarda görülebiliyor. Işıkların sanki dalgalanırcasına Dünya çevresinde hareket ettiği çekilen görüntülerde net bir şekilde görülebiliyor. Uzaydan kayıt edilen ışıkların görüntüsü masalsı manzaralar oluştururken, görüntüye bazen uzay istasyonunun güneş panellerinin de girdiği gözlemlendi.

Kutup ışıkları, Güney ve Kuzey Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya doğal ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki oluşum, Aurora Australis her ikisi de birbiri ile benzer özelliklere sahip olması ile biliniyor. Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya'da daha iyi görülen ışımalar daha yüksek enlemlerden görülebiliyor. Kuzey ışıkları geceleri daha iyi bir şekilde gözlemlenebiliyor, yapılan araştırmalar sonucu ağırlıklı olarak iyonosferde meydana geldiği biliniyor. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de Güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar. Aurora Borealis sıklıkla gündönümlerinde oluşur.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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