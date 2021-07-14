OSBÜK Başkanı Kütükcü'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması
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OSBÜK Başkanı Kütükcü'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

OSBÜK Başkanı Kütükcü'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, üretimde, istihdamda ve ihracatta ülke sanayisine katkılarının her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Camia olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, üretimde, istihdamda ve ihracatta ülke sanayisine katkılarının her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Camia olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını bildirdi.

"O karanlık geceyi aydınlığa çevirmek için canını siper eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız." ifadesini kullanan Kütükcü, FETÖ ve iş birlikçilerinin, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletin istiklaline ve istikbaline kastettiğine dikkati çekti.

Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, OSBÜK olarak, organize sanayi bölgelerimizle birlikte, her zaman olduğu gibi devletimizle, milletimizle birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl demokrasimize, özgürlüğümüze, tüm kazanımlarımıza saldıran hain girişimin 5'inci yılındayız. OSB camiası olarak bu süreçte Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hiç durmadan çalıştık. Son 5 yılda ülkemizde 59 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı. Şu anda OSB olmayan hiçbir ilimiz yok. OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 bini, istihdam 2 milyon 170 bini aştı. Üretimde, istihdamda ve ihracatta ülke sanayisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Camia olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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