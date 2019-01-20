Kutudaki Yavrulara Hayvanseverler Sahip Çıktı

Karabük'te kutu içine konularak çöpe bırakılan 7 köpek yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde yürüyen Emrah Özçelik, yol kenarındaki çöpte bulunan bir karton kutunun hareket ettiğini fark etti. Kutuya bakan Özçelik, içinde henüz birkaç günlük olan 7 köpek yavrusu bulunduğunu gördü.

Köpek yavrularını çöpten alan Özçelik, hayvansever Elif Emine Alipek'e ulaşarak, köpekleri teslim etti.

Yavru köpekleri veterinere götüren Alipek ise ücreti karşılığında bir bakıcıya teslim etti.

Alipek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların da can taşıdığını, bunu yapanların kalplerinde sevgi olduğuna inanmadığını söyledi.

Kaynak: AA