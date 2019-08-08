KÜTSO Yönetiminden Rektör ziyaret
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.
Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyeler Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, KÜTSO başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyelere teşekkür etti. - KÜTAHYA