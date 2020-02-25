KUTSO'dan öğrencilere teşvik ikramiyesi

25.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:10

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin protokol imzalandı.



Törende konuşan KUTSO Başkanı İsmet Özortaç, oda olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.



Özotraç, "Kütahya'da üniversite-sanayi iş birliği hususunda ciddi birliktelikler var. Söz konusu birliktelikler, buradan mezun olacak öğrencilerin kalitesinin artırılması ve mezuniyetten sonra iş bulabilmeleri yönünde oldukça önemlidir. Sanayimizin yetişmiş elemana ihtiyacı var ve bunu da üniversite ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Özotraç, her akademik yılda inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından belirlenen çeşitli branşlardaki 25 teze teşvik ikramiyesi verileceğini dile getirdi. Özotraç, yüksek lisans tezlerine 10 ayda en fazla toplam brüt 5 bin ve doktora tezlerine 16 ayda en fazla toplam brüt 8 bin lira teşvik ikramiyesi sağlanacağını belirtti.



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da, işbirliği için KUTSO Başkanı Özotraç ve oda yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA