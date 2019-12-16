KUTSO Aralık ayı toplantısı

16.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:51

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Müdavendigar Günay, turizm bölgelerinin imar planı sorunlarının biran önce çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Meclis Başkanı Fahri Özen başkanlığında gerçekleştirilen KUTSO aralık ayı meclis toplantısında, Günay, oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

KUTSO'nun faaliyet gösterdiği Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta bölge ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu ifade eden Günay, aynı zamanda turizmin de bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıları olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün önünün açılması, faaliyet alanlarının genişletilmesi gibi bazı çalışmaların bölge ve yöreye has yapılması gerektiğini vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Özellikle turizm bölgelerinde koruma kullanma dengesi sağlıklı şekilde sağlanamıyor. Sürdürülebilir turizm için, sürdürülebilir kentleşmeye ihtiyaç var. Avrupa'da binlerce yıllık kentler içerisinde hem yaşam ve ticaret devam ediyor hem de tarih ve doğa korunuyor. Bizimde bu dengeyi iyi sağlamamız lazım. Elimizdeki doğal ve tarihi değerlerimizi korurken aynı zamanda bu değerlerimizle para kazanmamız gerekiyor. Turizm bölgelerimizin imar planı sorunları biran önce çözülmeli. İtiraz ve şikayetler bir komisyon ya da kurulda değerlendirildikten sonra mahkeme sürecine taşınmalıdır."

Konuşmanın ardından toplantı maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA