Bugün yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konuklarından Kutsi kimdir merak ediliyor. Peki, Kutsi kimdir, gerçek adı nedir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları nelerdir? Kutsi tüm şarkı sözleri nedir? Kutsi'nin albümleri! Kutsi gerçek ismi nedir? Kutsi'nin tüm şarkıları nelerdir? İşte bilgiler...

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Konuklardan birisi Kutsi oldu. Peki, Kutsi kimdir, gerçek adı nedir? Kutsi'nin şarkıları nelerdir? Kutsi kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Kutsi'nin hayatı ve biyografisi! Kutsi albümleri! Detaylar sizlerle...

KUTSİ KİMDİR? GERÇEK İSMİ NEDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (d. 16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Kutsi gerçek adı nedir : Ahmet Kutsi Karadoğan

Kutsi doğum tarihi : 16 Mart 1973

Kutsi kaç yaşında : 48 yaşında

Kutsi nereli : Malatya

Kutsi mesleği nedir : Şarkıcı, Besteci, Söz yazarı, Dizi oyuncusu

BİYOGRAFİSİ

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "Sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini oynadı. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi", 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından 2021'e kadar TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.

ALBÜMLERİ

Ekim 2000 : Aşk Payını Aldı

Ağustos 2005 : Sana Ne

2006 : Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

Nisan 2007 : Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

2008 : Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

Nisan 2010 : Bambaşka

Mart 2013 : Bilmem Anlatabildim mi?

Temmuz 2017 : Mavi

Haberler.com - Gündem