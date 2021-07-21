Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı
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Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Cemarat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye geçerek ziyaret tavafını gerçekleştirdi.

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Cemarat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye geçerek ziyaret tavafını gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşlayan hacı adayları, ziyaret tavafı için Kabe'ye gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Kabe'ye gruplar halinde ve yalnızca belli kapılardan alındı.

Haccın rükünlerinden olan ziyaret tavafı, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.

Tavafın ardından sa'y yapan hacılar, kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü de Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytana" yedişer taş atacak.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı
Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı
Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı
Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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