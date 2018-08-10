Kutsal Topraklarda Cuma Namazı Heyecanı

Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Kabe ve çevresinde eda etti.

Yer bulmak için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları namaz vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okudu. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanların bulunduğu kutsal topraklarda İslam dünyasının huzuru, birliği ve refahı için dualar edilip tekbirler getirildi.

Namaz saati yaklaşınca Kabe'ye girişlere izin verilmediği için bazı hacı adayları da namazlarını Mescid-i Haram'ın çevresinde kıldı. Hacı adayları tünel ve yollardan yürüyerek Kabe'ye ulaşmaya çalıştı. Hacı adaylarından bazıları yol üzerindeki ağaç gölgesinde namazlarını eda etti. Apartman girişlerindeki gölgelik alanlar da namaz için değerlendirilirken, yer bulamayıp kaldırımlara seccadesini seren hacı adayları ise şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı.

Cuma hutbesi

Cuma hutbesinde Hac ibadetinin önemine değinen Kabe imamı Mescid-i Haram'da geçirilen zamanın çok değerli oluğunu ve her anın ibadetle geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada hava sıcaklığının 40 dereyi geçtiği Mekke'de, hacı adaylarına serinlemeleri için vantilatörlerle su püskürtüldü. Yoğun bir kalabalığın olduğu Mescid-i Haram'da hacı adayları cuma namazından sonra otellerine döndü. Giriş çıkışlarda izdiham olmaması hacı adaylarını memnun etti.