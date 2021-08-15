"Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü
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"Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü

'Kutsal Ruh', Locarno Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Geçen yıl 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanan İspanyol yönetmen Chema Garcia Ibarra'nın ilk uzun metraj filmi "Kutsal Ruh", 74. Locarno Uluslararası Film Festivali'nde "Özel Mansiyon Ödülü"ne değer görüldü.

Geçen yıl 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanan İspanyol yönetmen Chema Garcia Ibarra'nın ilk uzun metraj filmi "Kutsal Ruh", 74. Locarno Uluslararası Film Festivali'nde "Özel Mansiyon Ödülü"ne değer görüldü.

İsviçre'nin Locarno şehrinde 4-14 Ağustos'ta düzenlenen ve dünyanın prestijli film festivallerinden biri olarak gösterilen 74. Locarno Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, eleştirmenlerden ve film endüstrisinden beğeni kazandı.

Türkiye'den ortak yapımcılığını Enes Erbay'ın üstlendiği, İspanya ve Fransa ortak yapımı olan "Kutsal Ruh", İspanya Film Fonu, Valensiya Kültür Enstitüsü, CNC, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, TRT, RTVE, A Punt Media ve Movistar+ tarafından destekleniyor.

Yönetmen Chema Garcia Ibarra'nın son filmi "Kutsal Ruh"un İspanya'nın Elche şehrindeki çekimlerine, profesyonel oyuncu olmayan yerel halk da katıldı. Ödüllü yapım 16mm ve 35mm filme çekildi.

Filmin konusu ise şöyle:

"Julio'nun ölümü, başkanlığını yaptığı Ovni-Levante isimli ufoloji derneği için çok kötü bir haberdir. Bu haber özellikle, dernek üyelerinden Jose Manuel'i derinden etkiler. Çünkü Julio ve kendisinin insanlığın kaderini değiştirecek gizli bir projeleri vardır. Artık tek başına hareket etmek zorundadır."

İspanyol yönetmen Chema Garcia Ibarra'nın daha önce çektiği kısa ve orta metrajlı filmler de Cannes Film Festivali "Yönetmenlerin 15 Günü Bölümü", Sundance Film Festivali, Berlin Film Festivali ve Rotterdam Film Festivali'nde gösterildi, aynı zamanda 200'den fazla ödül kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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