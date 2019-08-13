Kutsal mekanlarda bayram yoğunluğu

13.08.2019 16:50

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'daki kutsal mekanlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla çevre illerden gelen vatandaşlar, inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağara ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet olunan mekanı ziyaret ediyor.

Ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu makam ile ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl'ü gezerek, balıklara yem veriyor.

Burada kiralanan yöresel kıyafetlerden giyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretçiler daha sonra Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet olunan makama giderek, burada dua ediyor. Şifalı olduğuna inanılan sudan içen ziyaretçiler, Eyüp Peygamber Camisi'nde namaz kılıyor.

Mardin'den gelen Suphi Çakar, bayram tatilini Şanlıurfa'yı gezerek değerlendirdiğini söyledi.

Bayram olması dolayısıyla kentteki dini mekanları gezdiğini belirten Çakar, "Balıklıgöl'e geldim ve buradaki balıklara yem verdim. Camileri gezdim, dolaştım. Çok güzel yerler. Şanlıurfa gerçekten çok güzel. Herkesin gelip burayı gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA