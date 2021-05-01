"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları
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"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Kutlamalardan detaylar Bando takımlarının geçit töreninden detaylar Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı.

Kutlamalardan detaylar

Bando takımlarının geçit töreninden detaylar

Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem de katıldı.

'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları
'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları
'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları
'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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