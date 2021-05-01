"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları

Kutlamalardan detaylar Bando takımlarının geçit töreninden detaylar Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı.