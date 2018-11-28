Kuto'da Aynı Anda 3 Farklı Eğitim

Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde eğitimler aralıksız sürüyor. Oda hizmet binasında aynı anda Girişimcilik, Havuz Suyu Operatörlüğü ve Yabancılara Türkçe dersleri olmak üzere, katılımcılara üç farklı konuda eğitim veriliyor.

Kuşadası Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliğinde devam eden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile Kuşadası ekonomisine katkıda bulunacak, bilinçli girişimciler kazandırılmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurular sonrasında yapılan mülakat sonucunda "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmaya hak kazanan 25 Kişilik ilk grubun eğitimi başladı. 3, 10 ve 17 Aralık tarihlerinde de olmak üzere 4 farklı grup halinde devam edecek eğitimler sonrasında, toplam 100 kişi daha firmalarını kurarak KOSGEB desteklerinden yararlanabilecekler.

Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Havuz Suyu Operatörlüğü kursu, konuyla ilgili katılımcıların yoğun ilgisi ile başladı.

Oteller, Siteler, havuzla ilgili tüm çalışanlara yönelik verilen eğitimde katılımcılar, 48 saat süreyle eğitim görecekler.

Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle devam eden kurslardan bir diğeri de Kuşadası'nda yaşayan yabancılara Türkçe dersleri.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl da devam eden Türkçe kurslarından, Kuşadası'nda yaşayan İrlandalı, Belçikalı, Hollandalı, Rus ve çeşitli milletlere mensup yabancılar yararlanıyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, KUTO tarafından eğitime çok önem ve destek verildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü"Kuşadası Ticaret Odası olarak eğitime çok önem veriyoruz. Odamızda eğitimleri katılımcılara kolaylık olması açısından özellikle kış aylarında, sezon dışı bir dönemde planlıyoruz. Belirlenen ihtiyaçlar ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda seçilen konularda verilen eğitimlerden üyelerimizin yanı sıra tüm Kuşadası halkı da yararlanabiliyor. Odamızın fiziki koşullarının da yeterli olmasıyla aynı anda birden fazla eğitim ve toplantılar yapabiliyoruz. Eğitim konularının başlıklarını sosyal medya ve web sayfalarımızda yayınladık. Katılmak isteyenler Odamızla irtibata geçebilirler" - AYDIN