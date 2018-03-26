Kuto 5 Yıllık İcraat Değerlendirmesine Mali Yapı ile Devam Etti

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yaptığı basın açıklaması ile odanın 2013-2018 Meclis dönemi 5 yıllık icraatlarını değerlendirdi. KUTO'nun mali politikasının güçlü olduğunu ve önceliğin kaliteli hizmet olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Modern hizmet binamızda üyelerimize rahat bir ortamda kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet sunuyoruz. Borçsuz bir kurum olarak bugün geldiğimiz noktada, güçlü mali yapımızı üyelerimizin yararına kullanıyoruz" dedi.

KUTO hizmet binasının tüm üyelerin ve Kuşadası'nın hizmetinde olduğunu kaydeden KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Salonlarımızdan farklı kurum ve kuruluşlar da yararlanıyor. Bitmek üzere olan otopark çalışmamız ve o noktadan konferans salonuna açılacak kapı ile salonlarımızdan daha fazla yararlanılmasını sağlamış olacağız. Kurumsal kiracılarımızla da üyelerimizin yanındayız" dedi.

Güçlü mali yapı

Kuşadası Ticaret Odası'nın mali yapısı hakkında da ayrıntılı bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2005-2018 yılları arasında demirbaşlarda 18, iştiraklerde 10,taşınmazlarda ise 70 kat artış olduğunu belirterek Kuşadası Ticaret Odası'nın borcu olmayan bir kurum olduğuna dikkat çekti. Akdoğan tüm bunların güçlü mali politika sonucu olduğunu söyledi.

Üyelerinin görüşlerine ve sorunlarına her zaman önem verdiklerini belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Akredite Oda olan Kuşadası Ticaret Odası'nda, Oda üyeleri Avrupa'daki üyelerle aynı kalitede hizmet alıyor. Odamız bünyesinde dijital arşiv ve bilişim teknolojileri alt yapı çalışmaları tamamlandı ve üyelerimize ait tüm evraklar, dijital ortamda korunmaya alındı. Üyelerimiz yararına bankalar ve çeşitli kurumlarla protokoller yapıyoruz, geçtiğimiz yıl 600 bin TL yatırdık, 10 Milyon TL kredi hacmi oluşturarak üyelerimizi düşük faizli nefes kredisinden yararlandırdık.

Kuşadası Ticaret Odası,eşyanın pasaportu olarak nitelendirilen Ata Karnesi hizmeti veren Türkiye'deki 20 Oda-Borsadan biri. Dış Ticaret İstihbaratı birimimiz ve KOSGEB temsilciliğimiz ile de hizmet veriyoruz. KKB (kredi Kayıt Bürosu) işlemleri odamız bünyesinde yürütülüyor. Ayrıca,Odamız üyelerine hukuk danışmanlığı hizmeti veriliyor ve İŞKUR danışmanları da haftada bir gün Odada hizmet veriyor. Üyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu Oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi ve ticaret sicil tasdiknamesi ücretsiz veriliyor. Kapasite raporu, rayiç bedeli tespiti işlemleri, iş makinası tescili, çıraklık belgesi onayı ve Bağkur belgesi onayları da odamızda yapılıyor. Bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapıldı, binlerce öğrenciye burs verildi, eğitim yardımı yapıldı ve staj imkanı sağlandı" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası'nın üyeleriyle güçlü olduğunu belirten Başkan Akdoğan, her zaman birinci önceliklerinin kaliteli hizmet olduğunu vurguladı. - AYDIN