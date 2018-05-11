Kutnu"Ya Yeni Desenler Kazandırdı

ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te yüzyıllardır el tezgahlarında belirli desenlerle dokunan ve padişah kaftanlarında kullanıldığı için "saray kumaşı" olarak bilinen kutnunun, genç nesil tarafından da tercih edilmesi için çalışmalar yürüten kadın girişimci, eşinin de desteğiyle "şule" adını verdiği yeni desenler tasarladı.

Gaziantep'te yıllarca halk eğitim merkezinde dikiş nakış öğretmenliği yapan ve çeşitli firmalarda tasarımcı olarak çalışan, son olarak da Büyükşehir Belediyesi Kutnu Atölyesinde görev alan Şule Aydemir'in, puantiyeli ve ekoseli olarak tasarladığı yeni "şule" desenleri sayesinde, günlük kıyafetlerde kendisine pek kullanım alanı bulamayan kutnu kumaşının, gençler tarafından da tercih edilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeden ayrılarak eşiyle birlikte bir tasarım atölyesi kurduklarını söyledi.

Atölyelerinde kutnu kumaşı kullanarak çeşitli tasarımlar yaptıklarını anlatan Aydemir, bu kumaşın yüzyıllardır hep aynı desenlerle üretildiğini, yaşı biraz daha büyük olan neslin bu kumaşı beğendiğini ancak özellikle gençlere kutnuyu beğendiremediklerini anlattı.

Aydemir, zaten unutulmaya yüz tutmuş bu kumaşı "gençlere nasıl sevdirebiliriz" düşüncesiyle yola çıktıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kutnu çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan ve el tezgahlarında 50 santimetre olarak dokunan Gaziantep'e özgü özel bir kumaştır. Saray kumaşı olarak da bilinir. Bu çalışmalar sırasında kutnunun bazı desenlerinin özellikle genç nesil tarafından beğenilmediğini gördük. Daha doğrusu zor kabul görüyordu. Etnik desenler herkesin zevkine hitap etmiyor. Mecidiye'yi herkes halk oyunlarından, şalvarlardan tanıdığı için ben bunu nerede nasıl giyeceğim diye tepkiler alıyorduk. Biz kendimiz olsak kutnuyu nasıl giymek isterdik diye düşündük. Geleneksel olarak bağlamalı, mecidiye, alaca gibi desenlerde üretiliyordu. Ancak bizim bir hedef kitlemiz var. Gençlere ulaşmak istiyoruz. Geleceğe taşımak istiyoruz kutnuyu. Gençlerin buna dokunmasını istiyoruz."

Kumaşın önü de arkası da kullanılabiliyor

Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından puantiyeli ve ekoseli desenler tasarladıklarını belirten Aydemir, "Puanların boyutlarını, şekillerini değiştirdik, değişik renkler yaptık. Her renk de kendini çok farklı gösterdi. Kumaşın önü de arkası da kullanılabilir hale geldi. Daha önceki kutnular kadar albenisi yüksek, görenler çok beğeniyor. Kutnunun kendine özgü havasını yansıtıyor, zaten geleneksel dokumasından asla uzaklaşmadık. Kutnuculukta beşinci kuşak olan Orhan ustamız, dokuyor. Biz bu desenlere şule serisi dedik." ifadelerini kullandı.

Aydemir, istedikleri her deseni kutnuya uygulayabilecek bir çalışmayı hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, kutnuyu duvar kaplamalarından tablolara, heykellere veya kutulara kadar pek çok alanda kullanabildiklerini bildirdi.

Atölyesinde gençlere yönelik kutnudan elbiseler tasarladığını anlatan Aydemir, "Güzel bir inovasyona girdik, yaptığımız Ar-Ge ile gençlere ulaşmayı istiyoruz. Biz kutnuyu geleceğe ancak yeni desenle taşıyabilirdik. Kutnuya hep saraylara layık kumaş diyoruz ama biz halkımızın giymesini istiyoruz. Çünkü bizim halkımız da saraylara layık." diye konuştu.