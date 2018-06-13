Kutnu Kumaşına Bakanlık Koruması

Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan ipekli dokuma türü olan ve saray kumaşı olarak bilinen kutnunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca "Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" listesine eklendiği bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarihi geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan Antep Kutnu Kumaşı, Gaziantep Sanayi Odası'nın başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2016 yılında coğrafi işaret tescili verildiği anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün 6 Haziran'da, "kutnu dokuma" mesleğini, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin güncellenen yeni listesine eklediği belirtildi.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasında "Alışveriş merkezlerinde, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılır. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz. Söz konusu meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir." denilen açıklamada "Bu kanunla, bu meslekleri icra eden esnafların tüketicilerin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde yer almasını kolaylaştırmaktadır." denildi.