Kutnu kumaşı tanıtım defilesinde tam not aldı

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te, el tezgahlarında dokunan ipekli dokuma türü Antep Kutnu Kumaşı, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahne gösteriminde görücüye çıktı. Proje hakkında konuşan Başkan Şahin, dokuma tarihinin insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Anadolu'nun güçlü duruşunu dokuyarak dünyaya anlatacağız" dedi.

Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Antep Kutnu Kumaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında ilk sahne gösterimini yaptı. Türk dokumaları arasında farklı dokuma türleriyle dikkatleri üzerine toplayan Antep Kutnu Kumaşı, katılımcılardan tam not aldı. Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun şekilde yeniden üretilerek modern tasarımlarla dünyaya duyurulması için "Geçmişten geleceğe" temasıyla gerçekleştirilen tanıtım defilesinde büyükelçiler ve eşleri bulundu. Programın ardından GBB Başkanı Şahin, 16. yüzyıldan bu yana el tezgahlarında yerini alan Kutnu Kumaşının tarihsel süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

"Anadolu irfanıyla dokunduğumuz zaman anadolu'da muhteşem eserler ortaya çıkacak"

Proje kapsamında açıklama yapan GBB Başkanı Şahin, Anadolu irfanını, hikmetini, erdemini, Anadolu'nun güçlü duruşunu dokuyarak dünyaya anlatacaklarını dile getirerek, "İnsanlık tarihi dokuma tarihidir ve Anadolu bunun en önemli coğrafyasıdır. Anadolu'daki bu büyük hazineyi, geleceğe taşımak için dokunmamız ve markalaştırmamız lazımdı. Anadolu irfanıyla Anadolu'ya dokunduğumuz zaman muhteşem eserler ortaya çıkacaktır" dedi.

"Ayrım yapmak yerine ortak değerler etrafında buluşuyoruz"

Projenin amaçları doğrultusunda görüş bildiren Emine Erdoğan ise, kültürün kişinin kendisini en rahat ve hızlı tanımladığı değerler bütünü olduğunu belirtti. Farklı kültürlerle temas kurmanın ön yargıları kıracağını anlatan Erdoğan, "Biz ve onlar ayırımı yerine insanlığın ortak değerleri etrafında buluşabilmek, farklılıkları doğru tanımlayabilmek esas olandır. Anadolu geçmişiyle, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm inanç ve yaşam tarzlarına yer açan çok kültürlü atmosferiyle bunun için çok güzel bir örnektir. Biz de bu tarihsel zenginlikten besleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi

Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan "Türkiye Dokuma Atlası Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) destekleriyle yürütülen projeye Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı da katkı veriyor.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer ile Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, İstanbul Tekstil ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, BM Ankara Temsilciliği Daire Başkanı Tom Delrue, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Gaziantep AK Parti milletvekilleri, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, yabancı misyon şefleri ve eşleriyle diğer ilgililer katıldı. - GAZİANTEP