Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi

Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.

Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Atilla Peker, "Tasarlayarak öldürme" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Atilla Peker'in hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla...
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla...
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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi - Haberler
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