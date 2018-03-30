Kutlamalarda Silahla Havaya Ateş Açıldığı İddiası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş törenleri sırasında belediye binası önünde havaya ateş açarak kutlamaya katıldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları sırasında bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Belediye binası önünde havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, olayda kullandıkları değerlendirilen 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Cep telefonuyla çekildiği tahmin edilen görüntülere, belediye personeli olduğu iddia edilen bazı kişiler ile zabıtanın havaya ateş ederek kutlama yaptığı, aynı zamanda davul zurna eşliğinde halay çekildiği yansımıştı.