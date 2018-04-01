Kutbo'da Meclis Seçimi Yapıldı

Kumluca Ticaret Borsasında (KUTBO) meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

KUTBO'da gerçekleştirilen seçimlerde, 14 asil 14 yedek meclis üyesinin belirlenmesi için 126 kayıtlı üyeden 88'i oy kullandı.

Yapılan seçim sonucuna göre İlçe Seçim Kurulu, itiraz süresinin ardından yeni seçilen meclis üyelerini onaylayacak. Onayın ardından toplanacak KUTBO Meclisi üyeleri, yeni başkanı belirleyecek.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, bugün borsada meclis üyeliklerinin seçimini gerçekleştirdiklerini, yeni yasaya göre 126 kayıtlı üyeden 88'inin oy kullandığını söyledi.

Meclis seçimlerinden sonra ilçe seçim kurulu onayından geçen yeni meclis üyelerinin, yönetim kurulunu oluşturmak üzere tekrar toplanacağını belirten Durdaş, "Borsamız için başkan adayımız yok. Seçimlere tek aday olarak ben katılıyorum. Meclis üyelerimiz yeniden görev verirlerse görevimize devam edeceğiz." dedi.