Kutay Gözgör: G20'deki Trump – Putin Görüşmesi Piyasalar İçin Önemli

NİŞANTAŞI Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, G20 zirvesinde bir araya gelecek olan Trump – Putin görüşmesinin piyasalar için önemli olduğunu söyledi.



Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, Bugün Almanya'da başlayan G20 zirvesi için açıklamalarda bulundu. Zirve boyunca bir kaç önemli gelişme takip edileceğini ve bu gelişmelerin başında Savunma, Terörle Mücadele, Trump- Putin görüşmesi ve Ticaret konularının yer aldığını belirten Gözgör, "Özellikle Kuzey Kore'nin füze denemelerini yoğunlaştırması zirvede savunma konusunun ön plana çıkmasına neden oldu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Kuzey Kore'nin davranışları ABD'yi Kore yarımadasında savaşa yaklaştırdığına yönelik açıklamaları yeni bir gerginliğe zemin hazırlayacak nitelikte görünüyor. G20 zirvesinde de bu konuyla alınacak kararlar yeni bir ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabilir.Diğer ülkelerin Kuzey Kore'ye karşı nasıl bir tavır sergileyecekleri önemli olacak. Toplantı sonucunda Kuzey Kore'ye müdahale yaşanma ihtimali artarsa yeni bir ekonomik ve politik risk süreciyle karşılaşabilir" dedi.



"TRUMP – PUTİN GÖRÜŞMESİ PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ"



Toplantıda diğer ele alınacak konuların başında da terörle mücadele geldiğini aktaran Gözgör şu ifadeleri kullandı:



"Son zamanlarda başta Londra'da olmak üzere artan terör saldırıları G20 toplantısında ele alınabilir. Teröre yönelik alınacak önlemler ve Orta Doğuya ilişkin açıklamalar takip edilecek. Siyasi ve ekonomik anlamda diğer bir gündem maddesi Trump- Putin görüşmesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleşen seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönelik söylemler, Trump'a başta olmak FBI olmak üzere birçok kurum tarafından soruşturma açılmasına neden olmuştu. Trump ve Putin görüşmesi iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi seyir nedeniyle önem taşıyacak. Bu görüşmeler ABD'de politik risk sürecinin devam etmesine neden olabileceği için piyasalar tarafında da dikkat takip edilecektir. G20 zirvesinin ekonomik anlamdaki en önemli başlığı ticaret olacak gibi görünüyor. ABD başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden beri korumacı politikaları küresel anlamda ticari dengeleri değiştiriyor. Özellikle Çin'e karşı ticaret anlamında aldığı tavrın devam edip etmeyeceği piyasalar için önem arz edecek. Özellikle Almanya'nın yeni bir ticaret savaşının ortaya çıkabileceğine yönelik açıklamaları devam ediyor. Önemli gündem başlıklarının yer aldığı yeni bir G20 toplantısı çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Genel anlamda ekonomik ve politik kararların alındığı bir toplantı olmasını bekleyebiliriz."



- İstanbul