Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
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Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hakan karakterini canlandıran oyuncu Ali Yerlikaya yer alacağı projeyi açıkladı.

03.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:43
Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Ali Yerlikaya önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi.& ; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kendi için çok iyi gittiğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği yeni projesinin de 1071 filmi olacağını söyledi. Büyük bütçeli filmde Sultan Alpaslan'ın yeğeni Kutalmış Şehzade'yi canlandıracağını açıkladı.& ; Yerlikaya böylesine bir tarihi projede yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu ve merakla gösterim tarihini beklediğini belirtti.& ; Proje yaklaşık 14 Milyon bütçesiyle dikkat çekerken gösterim tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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