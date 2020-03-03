Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak

03.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Ali Yerlikaya önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi.& ; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kendi için çok iyi gittiğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği yeni projesinin de Malazgirt 1071 filmi olacağını söyledi. Büyük bütçeli filmde Sultan Alpaslan'ın yeğeni Kutalmış Şehzade'yi canlandıracağını açıkladı.& ; Yerlikaya böylesine bir tarihi projede yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu ve merakla gösterim tarihini beklediğini belirtti.& ; Proje yaklaşık 14 Milyon bütçesiyle dikkat çekerken gösterim tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.& ;



