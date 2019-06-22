"Kütahyaspor'un başarısı için belediyenin tüm imkanları kullanılacaktır"

Kütahyaspor'un kongre süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, seçim öncesinde vatandaşlara ve taraftarlara verdikleri tüm sözleri ve vaatleri yerine getireceklerini ifade etti.

Kütahyaspor'u memleket meselesi olarak görerek göreve talip olan tüm yöneticilere teşekkür eden Işık "Şu an ki yönetimimiz zor zamanda Kütahyaspor'a sahip çıkarak elini taşın altına koymuştur. Gerek mevcut yönetime gerekse bugüne kadar görev almış tüm başkanlara ve yöneticilere Kütahyasporumuza gösterdikleri ilgi, alakalarına ve verdikleri desteklere teşekkür ederim" dedi.

"Kütahyasporun başarısı için belediyenin tüm imkanları kullanılacak "

Belediye Başkanı seçilmeden önce seçim sürecinde Kütahya halkına ve Kütahyaspor taraftarlarına verdiği sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Işık"Kütahya halkımıza ve taraftarlarımıza verdiğimiz taahhütler ve sözler doğrultusunda Belediye olarak Kütahyasporumuza sahip çıkarak takımımızın başarısı için tüm imkanlarımızı kullanacağız ve Kütahyaspor layık olduğu yerlere gelecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

9 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olağan üstü genel kurul hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Alim Işık"Yeni yönetimde görev almak isteyen tüm Kütahyaspor dostlarına kapımız da, gönlümüz de açıktır. Ne yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği yeni yönetimin kimlerden oluşacağı konusunda çözüm üretiyoruz. Kütahyaspor Kulübü Derneği olan takımımızın ismini Kütahya Belediyesi Kütahyaspor Kulübü Derneği olarak değiştirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Genel kurulda uygun görülürse, yönetim ve kongre üyelerimiz onaylarsa isim değişikliği yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

" Verilen sözler yerine getirilecek "

Kütahyaspor'la ilgili verdiği taahhütleri birer birer yerine getireceğini, Kütahya Belediyesinin tüm imkanlarıyla Kütahyaspor'a destek olacağının altını çizen Başkan Işık"Taraftarlarımızın sabırlı olmasını ve her zamanki fedakarlıklarla takımlarına olan inançlarını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Yasaların müsaade ettiği çerçevede şirketlerimizle, kulübümüzün gelirlerini artıracak yeni kaynaklarla ve projelerle Belediyemizin tüm imkanlarını Kütahyasporumuz için kullanacağız" şeklinde konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA