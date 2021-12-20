Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar - Haberler
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Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar Kütahyalıların kayak keyfi Kütahyalılar, merkeze bağlı Demirciören köyünde poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdüler.

KÜTAHYA (İHA) - Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Kütahyalıların kayak keyfi

KÜTAHYA - Kütahyalılar, merkeze bağlı Demirciören köyünde poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdüler.

Aileler, evlerinden getirdikleri poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.

Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, " Kütahya'da karın kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ'dan hiçbir farkı yok" dediler.

Bu arada, bir genç motosikletinin arkasına bağladığı plastik leğenle yakınına kayak keyfi yaşattı.

Bazı vatandaşlar kar topu oynayarak, karın tadını çıkarttı.

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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