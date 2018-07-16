Kütahyalılar, 15 Temmuz'un İkinci Yıl Dönümünde Zafer Meydanı'nda Buluştu

Kütahya, Türkiye'nin en karanlık gecesi 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Zafer Meydanı&nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile Arif Yalçın, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Barış Karataş, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genciyle yaşlısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından protokol üyeleri Zafer Meydanı'nı dolduran halka seslendi.

Gecede, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Vali Ahmet Hamdi Nayir birer konuşma yaptılar.

"Yeniden dirilişin ruhu canlandı"

Terör örgütlerinin birbirinden farklı olmadığını vurgulayan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "FETÖ'nün de, PKK'nın da, DEAŞ'ın da DHKP-C'nin de karşısında olacağız. Devletimiz 7 bin yıllık geçmişi olan kadim bir devlet ve millettir. 15 Temmuz gecesi kurşuna yürüyen bu memleketin aziz evlatları genlerindeki binlerce yıllık ruhla hareket etmişlerdir. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak, darbecilere darbe yapan büyük Türk Milleti'nin önünde, bütün dünya saygıyla eğilmiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, milletin duruşunun tecellisi olmuştur. Bütün darbe girişiminin şahsına yöneltildiği o anlarda dahi, vakarlı duruşunu koruyarak milletine liderlik etmiştir. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İçerdeki ve dışarıdaki vatan düşmanlarının o gece hesap edemedikleri şey, Allah'ın hesabının tüm hesapların üzerinde olacağıydı. Rabbimin inayetiyle, o gece Türk Milleti'nin yeniden diriliş ruhu can buldu. 15 Temmuz gecesi okunan selalar yeniden ayağa kalkan bir milletin sembolü oldu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra halka hitap etmek üzere Vali Ahmet Hamdi Nayir çıktı sahneye. Kütahyalılara, "Demokrasi sevdalısı, hürriyet aşığı" diye seslenen Vali Nayir, "Bu sevdanızı göstermek için 1950'li yıllarda nasıl Adnan Menderes'e sahip çıktıysanız milli iradenin sembolü onu gördüyseniz aynı şekilde 2010'lu yıllarda da Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak yine milli iradeye sahip çıktığınız için her türlü takdirin ve övgünün üzerinde olduğunuz için sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece saat 00.13'te tüm illerde olduğu gibi Kütahya'da da sela okundu, şehitlerin isimleri hep bir ağızdan söylendi.

15 Temmuz şehitleri için okutulan hatimlerin duasının da yapıldığı anma gecesinde Evliya Çelebi Mehteran Takımı gösterisini sundu, Esat Kabaklı ile Orhan Hakalmaz konser verdi. (EFE) - KÜTAHYA