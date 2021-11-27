Kütahyalı STK'lar: "Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, son günlerde finansal piyasalarda yaşanan spekülatif dalgalanmayı fırsat bilerek kaos ortamı üretenlere tepki gösterdi.

Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında, platform üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına açıklamalarda bulunan Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Rüştü Benli, her türlü manipülasyona, kara propaganda girişimlerine, sosyal ve ekonomik oyunlara karşı duruşlarının belli olduğunu dile getirdi.

Şube Başkanı Benli, "Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan spekülatif dalgalanmayı fırsat bilerek kara propaganda yapanlara, kamuoyuna karamsarlık yükleyerek bir kaos ortamı üretip bu yolla ülkemizi dize getirmeye çalışanlara, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi açıkça hedef alanlara karşı dün olduğu gibi bugün de duruşumuz nettir. Her türlü manipülasyona, kara propaganda girişimlerine, sosyal ve ekonomik oynanan çirkin oyunlara karşı, son ümit olarak sarıldıkları ekonomik manipülasyonla ülkemize yön vermeye, milletimize ve milli iradeye ayar vermeye kalkışanlara karşı, büyük, güçlü Türkiye yolunda var gücümüzle çalışmaktan ve üretmekten, dik duruşumuzdan, asla vazgeçmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

"Türkiye için biriz ve asla birliğimizi bozmayacağız"

Başkan Rüştü Benli, "Her zaman olduğu gibi bugün de, ülkemiz üzerinde gizli emelleri olanlara, milletimizin iradesine ipotek koymaya çalışanlara, Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Tüm benliğimizle mücadele edeceğiz, engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditlere rağmen dimdik duran bir Türkiye için biriz ve asla birliğimizi bozmayacağız. Bedelini ödemediğimiz zaferimiz, üstesinden gelemediğimiz zorluk olmadı. Bugün de hem bedel ödemeye hem yeni zaferler kazanmaya tüm irademizle hazırız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini ve pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, yine sevindirmeyeceğiz. KÜSİDAP ailesi olarak vazgeçmeyeceğiz. Buradan ilan ediyoruz bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, diz çökmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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