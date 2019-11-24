Kütahyalı sanatçıların karma sergisine ilgi
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Kütahyalı sanatçıların karma sergisine ilgi

Kütahya Sanatla Yaşam Derneği (SAYTED) tarafından Ankara'da düzenlediği 'Sanatla Yaşam' konulu karma sergisi ilgi gördü.

24.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:35
Kütahyalı sanatçıların karma sergisine ilgi

Sanatla Yaşam Derneği (SAYTED) tarafından 'da düzenlediği 'Sanatla Yaşam' konulu karma sergisi ilgi gördü.


Hazine ve 'ndaki sergide Sebahat Sarıoğlu, Zuhal Sürger, Ali Kaya, Aynur Kinkav, Hatice Tabakoğlu, Eyüp İşal, Hasan Kara, Cemile Defter, Hakime Gürsoy, Fügen Yatır, Zehra Aşman, Fatma Öktem, Osman Aslan Gholam Reza, Zolghadr Mehrı Rabıe, Fatma Pat ve SAYTED üyelerinin eserleri yer aldı.


Sergiye AK Parti Kütahya Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 21. Dönem Milletvekili Mehmet Zeki Çelik ve çok sayıda sanatsever gezdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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