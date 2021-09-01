Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek
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Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek

Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Valisi Ali Çelik, Merkez Sofu Mahallesinde yardımsever kadınların ekmek yapıp satarak Kastamonu'ya destekte bulunduklarını ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Merkez Sofu Mahallesinde yardımsever kadınların ekmek yapıp satarak Kastamonu'ya destekte bulunduklarını ifade etti.

Merkez Sofu Mahallesindeki yardımsever kadınların yaptıkları ekmekleri satarak elde ettikleri 8 bin 360 TL'yi afet bölgelerine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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