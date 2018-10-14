Kütahyalı İş Adamları Gaziantep'i Ziyaret Etti

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, oda meclisi ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, KUTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerince kaşılandı.

Ziyaret dolayısıyla yapılan toplantıda, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunuldu.

Akıncı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda ve borsalar arasındaki ikili işbirliğinin şehir ekonomilerine pozitif katkı sağladığını kaydetti.

Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayisinde Türkiye'nin lider şehirlerinin başında geldiğine dikkat çeken Akıncı, farklı bölgelerde yetiştirilen birçok tarım ürününün Gaziantep'te işlenerek iç ve dış piyasalara sürüldüğünü ifade etti.

Akıncı, yürütülen et borsası, hububat emtia merkezi, Antep fıstığı lisanslı depoculuk ve Antep fıstığı pilot işleme tesisleri projeleri hakkında da bilgi verdi.

Özotraç ise Gaziantep'in Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, kentin sanayi, tarım ve ticarette model oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep ile olan sosyal, kültürel ve ticari işbirliği bağlarını daha da ileri noktalara taşıma arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Özotraç, şunları kaydetti:

"Bizim, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerini kapsayan bir havalimanımız var. Buranın daha aktif kullanılması için kendi içimizde bir çalışma yaptık. Bu çalışmaların neticesinde haftada bir gün Kütahya ve Gaziantep arasında karşılıklı bir uçak seferi düzenlenebileceği kanaatine vardık. Gaziantep havalimanında aynı şekilde komşu illere yakınlığını göz önüne alındığında bu seferin çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bu konuda Gaziantepli paydaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. Eğer böyle bir birliktelik sağlayabilirsek, hem ticari hem kültürel işbirliği oluşturarak birbirimize katkı sağlayabiliriz."

Özotraç, Kütahya'nın termal turizmi bakımından önemli bir potansiyel barındırdığına da dikkat çekerek, Gaziantepli iş adamlarını yatırım için Kütahya'ya davet etti.