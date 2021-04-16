Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı
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Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı

Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahyalı iş adamı Erhan Hisar'ın merhum babası Ziya Hisar adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Kütahyalı iş adamı Erhan Hisar'ın merhum babası Ziya Hisar adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

AK Parti Kütahya eski il yönetim kurulu üyelerinden iş adamı Erhan Hisar'ın babası merhum Ziya Hisar adına Cedit Mahallesi, Menderes Caddesi Merkez Karakolu yanına yaptırdığı 500 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı. - KÜTAHYA

Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı
Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı
Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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