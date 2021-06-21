Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Yoncalı Turizm ve Otelcilik Lisesinde Aşçılık eğitimi alan Mehmet Emin Aksoy, okulda Ar-Ge çalışmaları esnasında yaptığı ve zamanla geliştirdiği "Leblebi Saray Helvası" isimli tatlısı tescillendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Yoncalı Turizm ve Otelcilik Lisesinde Aşçılık eğitimi alan Mehmet Emin Aksoy, okulda Ar-Ge çalışmaları esnasında yaptığı ve zamanla geliştirdiği "Leblebi Saray Helvası" isimli tatlısı tescillendi.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda defalarca ödül alan genç girişimci Mehmet Emin Aksoy, "Leblebi Saray Helvası" adı verdiği tatlısını tescilleterek geleceğe yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Ürünün bundan sonra endüstriyel hale gelmesi için çalışmalar yapacağını belirten Aksoy, "Leblebi tanelerinin toz hale çevrilmesiyle oluşturulan Tatlı, Antep fıstığı ve tereyağı ile birleşmesiyle çok güzel bir tat vermektedir. Tatlı hazır olduğunda yöresel manda kaymağı veya dondurması ile yenilmektedir. Nohut haldeki üründen elde edilen Leblebi her şeyiyle Kütahya'ya has bir ürün. Bunun işlenerek lezzetlendirilerek dış piyasaya satılmasına katkı sunmak istiyorum" dedi.

Tatlının önümüzdeki dönemde Kütahya özelinde bir ürün olarak tüm Türkiye'de yerini alacağına inandığını belirten M. Emin Aksoy "Ar-Ge çalışmalarım devam ediyor. Sunum şekli ve reçetesi hazır, saklama koşulları, paketleme gibi konularda çalışacağım. Devletimizin birçok teşviki var. Genç bir girişimci olarak destek göreceğim alanları da araştırmak istiyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı