Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi

Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Yoncalı Turizm ve Otelcilik Lisesinde Aşçılık eğitimi alan Mehmet Emin Aksoy, okulda Ar-Ge çalışmaları esnasında yaptığı ve zamanla geliştirdiği "Leblebi Saray Helvası" isimli tatlısı tescillendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Yoncalı Turizm ve Otelcilik Lisesinde Aşçılık eğitimi alan Mehmet Emin Aksoy, okulda Ar-Ge çalışmaları esnasında yaptığı ve zamanla geliştirdiği "Leblebi Saray Helvası" isimli tatlısı tescillendi.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda defalarca ödül alan genç girişimci Mehmet Emin Aksoy, "Leblebi Saray Helvası" adı verdiği tatlısını tescilleterek geleceğe yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Ürünün bundan sonra endüstriyel hale gelmesi için çalışmalar yapacağını belirten Aksoy, "Leblebi tanelerinin toz hale çevrilmesiyle oluşturulan Tatlı, Antep fıstığı ve tereyağı ile birleşmesiyle çok güzel bir tat vermektedir. Tatlı hazır olduğunda yöresel manda kaymağı veya dondurması ile yenilmektedir. Nohut haldeki üründen elde edilen Leblebi her şeyiyle Kütahya'ya has bir ürün. Bunun işlenerek lezzetlendirilerek dış piyasaya satılmasına katkı sunmak istiyorum" dedi.

Tatlının önümüzdeki dönemde Kütahya özelinde bir ürün olarak tüm Türkiye'de yerini alacağına inandığını belirten M. Emin Aksoy "Ar-Ge çalışmalarım devam ediyor. Sunum şekli ve reçetesi hazır, saklama koşulları, paketleme gibi konularda çalışacağım. Devletimizin birçok teşviki var. Genç bir girişimci olarak destek göreceğim alanları da araştırmak istiyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi
Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi
Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi
Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Bergen Hadise Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Merih Demiral Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahyalı genç girişimcinin 'Leblebi Saray Helvası' isimli tatlısı tescillendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:48:02. #1.15#

title