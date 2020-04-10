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Kütahya, Ekonomi

Kütahyalı çiftçilere 2,2 milyon TL'lik hibe desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdare kaynaklı projeler kapsamında çiftçilere 2,2 milyon TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

10.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:35
Kütahyalı çiftçilere 2,2 milyon TL'lik hibe desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdare kaynaklı projeler kapsamında çiftçilere 2,2 milyon TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, " İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimize verilen desteklerin yanı sıra, ilimiz tarım ve hayvancılığına daha fazla katkı sağlamak için hazırladığımız projelere İl Özel İdaresi tarafından 2,2 milyon TL tutarında verilen destek ile farklı bir projeyi hayata geçirmektedir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha arttığını belirten Müdür Orhan Özçalık, " Stratejik öneme sahip olan tarım ve hayvancılığımız gerek Bakanlığımızca ve gerekse yerel kaynaklar ile desteklenmektedir. Bu sene hazırladığımız projeler rekor seviyede sağlanan destek ile ilimiz genelinde proje faaliyetleri uygulanmaya başlanmıştır" diye konuştu.

"İlk 3 aylık dönemi içerisinde projelerimizin yaklaşık yüzde 20'si tamamlandı"

Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele, Tarımsal Makanizasyon, Meyvecilik, Sebze Yetiştiriciliği, Hayvansal Üretimi Geliştirme, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği, Bitkisel Üretimi Destekleme ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projelerinin bu yıl içerisinde tamamının uygulanacağını belirten Özçalık; "Bizim en büyük gücümüz tarım, bu bilinçle ve verilen desteklerle toprağın ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yılın ilk 3 aylık dönemi içerisinde projelerimizin yaklaşık yüzde 20'si tamamlanmış olup, tamamlanan projeler arasında nohut, fasulye, ayçiçeği, zirai entegre mücadelesi, yonca, zobarmix ve farklı türlerde olmak üzere tohum ve fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Bunların toplam bedeli 400 bin TL olup tamamı hibedir. Bunlara ilave olarak damızlık teke dağıtımı, ceviz işleme tesisi, bal süzme ve paketleme tesisi kurulumu, slajlık mısır paketleme tesisi kurulma projelerinin yapılması çalışmalarımızda devam etmektedir. 18 ayrı proje bu yıl içerisinde hayata geçirilecektir. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bundan sonra çiftçi dostlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kütahyalı üreten hemşehrilerimize bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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