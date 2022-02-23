Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Kütahyalı boksörler 75 kg Türkiye birinciliği, 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Kütahyalı boksörler 75 kg Türkiye birinciliği, 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 16-20 Şubat tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 50 ilden 500 sporcu katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi.

Boks Şampiyonasında, Kütahyalı Emir Can Kaya 75 kg Türkiye birinciliği, Mustafa Burak Kaya 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti. - KÜTAHYA

Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Karabük, Boks, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title