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Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

01.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:20
Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

Kütahyalı sporcu Orhan , 'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.


Orhan Baştürk, 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olurken, uzun atlamada ise 7.05'lik derece elde etti.


Başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Gençlik ve İl Müdürü Feyzullah Gayret," 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olan sporcumuz Orhan Baştürk, uzun atlamada da 7.05'lik derece elde ederek 8 Şubat tarihinde İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edecektir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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