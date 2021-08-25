Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer'in 99. yılına hazır.Vali Vekili Mustafa Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan Altıntaş ilçesindeki tören alanlarında incelemelerde bulundu.